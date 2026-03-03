A morte de Laura Reis de Oliveira, de 19 anos, registrada nesta segunda-feira (2), provocou forte comoção nas redes sociais e mobilizou moradores de Morrinhos, no sul do estado, e Goiânia. Nos últimos dias, familiares e amigos haviam feito campanhas pedindo doações de sangue para a jovem.\nAmigo da família, Wesley Santos contou em entrevista ao POPULAR que a cidade se uniu em uma corrente de solidariedade. De acordo com ele, cerca de 300 doações de sangue foram registradas após os pedidos compartilhados nas redes sociais. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte.\nA cidade se mobilizou para doação de sangue. O avô me disse há pouco que chegou a 300 doações. Um gesto de amigos e familiares que de alguma forma ajudou muita gente e ela também”, relatou.\nLaura estudava em Goiânia, no Colégio WR, e fazia cursinho preparatório para o vestibular. Segundo a amiga Iorrana Lemes, em entrevista ao jornal O Popular, a jovem pretendia prestar vestibular para o curso de medicina.