Júlia Gonzaga de Oliveira, de 17 anos (Instagram / Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - Comendador Christóvam de Oliveira)\nA morte de uma aluna do Colégio Militar de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, comoveu internautas nas redes sociais. A escola em que Júlia Gonzaga de Oliveira, de 17 anos, estudava há seis anos fez uma homenagem oficial a ela nesta sexta-feira (27). A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.\nA postagem informando a morte da aluna foi publicada na quinta-feira (26) pelo Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - Comendador Christóvam de Oliveira (confira nota na íntegra ao final do texto).\nÉ com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa querida aluna Júlia Gonzaga de Oliveira, atualmente na 3ª série, e que fazia parte da nossa comunidade escolar desde o 6º ano”, informou a escola.