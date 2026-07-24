Matheus Felix Rodrigues era aluno do curso de Ciências Econômicas (Reprodução/Instagram de Magnata UFG)\nMatheus Félix Rodrigues, estudante do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), faleceu nesta quinta-feira (23), em Goiânia. Lembrado pela Associação Atlética Acadêmica de Ciências Econômicas (Aaace) como "um ser humano admirável, cheio de alegria e entusiasmo", Matheus também se destacou pela sua "coragem e vontade de crescer". Sua partida gerou forte comoção entre colegas, resultando em muitas homenagens e demonstrações de carinho. A causa da morte não foi informada.\nAo POPULAR, um colega contou que Matheus gostava de jogar futebol, veio do interior do estado e "era muito gente fina, e esforçado". Outro conhecido destacou que ele era um rapaz tranquilo e de bom coração: "Ele era trabalhador e bastante inteligente. Quando recebi a notícia, fiquei em choque, porque era uma pessoa que eu via com frequência na rotina das aulas, nos corredores e no ônibus", declarou.