O jornalista Ari Diógenes da Rocha, que morreu na última sexta-feira (25), aos 82 anos, em Goiânia, trabalhou com 19 governadores de Goiás (veja a lista completa ao final do texto). O POPULAR apurou que Ari começou sua carreira como assessor em 1966, na gestão de Otávio Lage de Siqueira, e trabalhou até o dia do falecimento. Foi uma trajetória profissional de 59 anos dedicada à imprensa goiana.\nConhecido carinhosamente como "seu Ari", o jornalista era uma figura emblemática na cobertura do Palácio das Esmeraldas, onde permaneceu ativo organizando entrevistas coletivas e coordenando equipes técnicas e de som. O assessor de imprensa Dyego Spindola, que trabalhou com Ari por sete anos, destacou o perfil generoso e a dedicação incansável do colega.\nEle tinha algumas limitações pela idade, mas era muito comprometido. Uma pessoa extremamente cortês, elegante, gentil e disposta a ajudar qualquer repórter que chegasse ao Palácio. Sempre impecável, bem-vestido e engravatado. Ele conviveu com governadores de diferentes correntes e rivais políticos históricos, mas conseguiu obter de todos eles o mesmo respeito e a mesma admiração", expressou.-