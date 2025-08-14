A morte da arquiteta Flávia Ogata, proprietária do escritório Ogata Arquitetura e do viveiro Sakura, em Anápolis, a 55km de Goiânia, gerou grande comoção nas redes sociais, principalmente entre os familiares e amigos. A irmã da arquiteta, Fernanda Ogata, usou a rede social do escritório, do viveiro, e sua rede privada para homenagear a irmã.\nManinha, está insuportável imaginar a vida sem você! Te amo para todo o sempre!!!! Da, fer. Vamos sentir saudades, a vida sem você não será a mesma!”, escreveu.\nFlávia morreu nesta quarta-feira (13), mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Em nota publicada nas redes sociais, a família comunicou que o sepultamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) às 10h no cemitério São Miguel, em Anápolis.\nO Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) divulgou uma nota de pesar em rede social lamentando a perda da arquiteta (veja ao final desta reportagem a nota completa). “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de profissão e todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com Flávia”, disse um trecho da nota.