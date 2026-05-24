A morte do bispo Wilton Xavier dos Reis, de 57 anos, da Igreja Fonte da Vida, causou comoção em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, no sábado (23). A causa da morte não foi divulgada pela família. A informação foi divulgada pelo líder da igreja, apóstolo Cesar Augusto.\n"Esta noite está sendo difícil. Pois hoje o Senhor recolheu o bispo Wilton. Com toda convicção, posso dizer que foi um verdadeiro homem de Deus, não somente pelos dons ou talentos que possuía, mas pelo seu caráter e coração compromissado com o Senhor e o reino”, escreveu o religioso.\nA filha de Wilton Xavier, Tamyres Belle, também postou uma mensagem em homenagem ao pai.\nMeu pai foi o homem mais íntegro que eu já conheci. Um caráter intocável, um homem amoroso, presente, cuidadoso com todos que amava. Um esposo dedicado, um pai maravilhoso, um avô carinhoso e presente. Daqueles homens raros que deixam marca por onde passam”, publicou.