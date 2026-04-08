Um cachorro dócil, que brincava com cães menores, convivia cercado de crianças e comia na mão de cuidadores. É assim que moradores descrevem Brutus, cão morto por um bombeiro militar no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na tarde do último domingo (5). Ao POPULAR, pessoas da região que cuidavam do animal comunitário afirmam estar abaladas e revoltadas. No próximo domingo (12), defensores da causa animal pretendem realizar uma manifestação em frente ao Parque Flamboyant.\nAtualmente, o caso está sendo investigado pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Conforme nota enviada pela corporação, o próprio bombeiro militar realizou o registro da ocorrência e foram realizadas as perícias necessárias para a elucidação dos fatos. Entretanto, a reportagem apurou que existe a possibilidade do caso ser remetido à Justiça Militar.