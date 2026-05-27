-VÍDEO: Morte de cadela símbolo da cidade de Goiás que participou de novela da Globo comove moradores (1.3415530)\nEla acompanhava turistas pelas ruas de pedra da cidade de Goiás, tomava banho na Carioca, participava de missas, seguia procissões religiosas e até apareceu em cenas de uma novela da TV Globo (Veja o vídeo acima). Conhecida carinhosamente pelos moradores como “Dama do Largo”, a cadela Marta morreu no último sábado (23), aos cinco anos, após complicações causadas pela doença do carrapato — e deixou a antiga Vila Boa em luto.\nA notícia da morte provocou uma onda de comoção nas redes sociais e mobilizou moradores, turistas e admiradores de Marta. O tutor da cadela e presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), Guilherme Veiga, contou ao POPULAR que recebeu centenas de mensagens desde o anúncio da partida.