O cantor gospel Gledson Costa, de 46 anos, que morreu após sofrer um infarto agudo do miocárdio em Goiânia, gerou comoção nas redes sociais entre fãs, amigos e a comunidade evangélica. O artista conhecido como o 'poeta do debaixo das asas' por sua voz marcante e mensagens de fé, cantava regularmente na Igreja Vida com Cristo, localizada no setor Lorena Park na região oeste da capital, onde se apresentava às terças, quintas e domingos.\nCom uma carreira consolidada por hits que somam milhões de visualizações em plataformas de streaming, o cantor era visto como uma das promessas e realidades da nova geração do louvor. Morador do Conjunto Vera Cruz 2, Gledson acumula mais de 12 mil inscritos no Youtube e vários hits populares na comunidade cristã, entre eles, as músicas: “Pode Confiar” e “Debaixo das Asas”. Tocava violão, baixo e guitarra, além de um repertório musical classificado por amigos como 'único'.