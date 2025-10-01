A morte do cardiologista Antônio José de Araújo, de 80 anos, conhecido por sua atuação na cidade de Ceres, no centro goiano, nesta quarta-feira (1°), causou comoção nas redes sociais. Por meio de nota, a prefeitura da cidade lamentou a perda do médico.\nDespedimo-nos de um médico, mas também de um verdadeiro pilar da nossa comunidade. Sua presença foi mais que profissional: foi humana, foi afetuosa, foi transformadora", disse um trecho da nota. Informações do velório e sepultamento não foram divulgadas.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o médico, que teria caído e batido a cabeça, foi encontrado insconsciente, com sangramento na cabeça e ouvido.\nMorre o irmão do ex-prefeito de Inhumas Abelardo Vaz\nMorre Berta Loran, atriz e comediante que marcou a TV brasileira, aos 99 anos\nAtleta morre durante corrida de rua em Goiânia