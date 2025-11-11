A morte da cirurgiã-dentista Thereza Paula Bandeira Curado, de 52 anos, gerou grande comoção nas redes sociais. Profissional da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, em Goiânia, ela foi lembrada por amigos pelo seu comprometimento com a profissão. A causa da morte não foi divulgada.\nEm uma rede social, a odontopediatra Cynara Matthias destacou que Thereza Paula estava "sempre pronta a servir".\nA odontologia perde uma profissional de excelência e o SUS fica órfão de uma pessoa que sempre amou o serviço público. Jesus conforte o coração de toda a família, em especial o da sua filha! Vai em paz, minha amiga", compartilhou.\nEm dezenas de comentários, amigos de Thereza Paula a homenagearam e a descreveram como "um coração que transbordava gentileza" e "uma amiga e pessoa maravilhosa". O legado profissional também foi lembrado em mensagens como "Que sorte a minha tê-la como minha dentista por anos" e "Minha professora querida".