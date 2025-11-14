O cirurgião plástico Paulo Sérgio Alves Martins morreu na tarde desta sexta-feira (14), em Jataí, no sudoeste de Goiás. O médico atuava na Clínica Novace, sendo considerado uma das principais referências da região na área de cirurgia estética e acumulava uma trajetória marcada pela dedicação e cuidado técnico aos pacientes. A causa da morte ainda não foi divulgada, bem como o local de velório e sepultamento.\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) publicou uma nota de pesar, reforçando o pesar pela perda do profissional e apoio à família.\nCom imenso pesar, o Cremego informa o falecimento do médico cirurgião plástico Paulo Sérgio Alves Martins. O Cremego se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor”, dizia\nNas redes sociais, pacientes econhecidos lamentaram a perda e destacaram o profissionalismo e a sensibilidade do médico.