O comunicador e militar Jales Guedes morreu nesta terça-feira (1º), em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás. Diretor executivo de um portal de notícias local, ele enfrentava uma batalha contra a leucemia, segundo conhecidos. O falecimento gerou comoção nas redes sociais, em que foi relembrado por colegas e leitores como uma referência da comunicação regional.\nSua trajetória na área começou há mais de 20 anos. Ao longo da carreira, Jales acompanhou a transformação do jornalismo local e desempenhou papel fundamental na migração das informações de Jataí e região para o ambiente digital. Em 2023, esteve entre os profissionais homenageados pela Câmara Municipal de Jataí em sessão solene alusiva ao Dia da Imprensa, ocasião em que representou o site e uma emissora de TV do município.\nJales Guedes serviu no Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro (BIMtz). Em homenagem, colegas de profissão destacaram que ele era um "bom companheiro, educado e amigo de longa data". A cerimônia de despedida foi realizada nesta quarta-feira (2), das 10h30 às 16h30, em um cemitério da cidade.