O corredor Antônio Gerbeson Soares de Souza, de 49 anos, morreu atropelado por um ônibus enquanto treinava na Avenida dos Trabalhadores, em Morrinhos, região sul do estado. O acidente aconteceu na manhã da última terça-feira (27). Segundo a prefeitura da cidade, o condutor do ônibus informou que devido à incidência direta da luz solar, sua visão ficou momentaneamente ofuscada e não percebeu a presença da vítima na rodovia, resultando no atropelamento.\nAo POPULAR, irmã de Antônio, Maria Gleidna Soares de Sousa, de 47 anos, informou que ele não era corredor profissional, mas amava o esporte e tinha o hábito de treinar pelas vias de Morrinhos. O corredor morava há cerca de dois anos na cidade e trabalhava como segurança, em um resort no município de Rio Quente.\nA tragédia gerou revolta e tristeza entre os moradores. Nas redes sociais, amigos de Antônio lamentaram sua partida: “Inacreditável. Muito triste. Vá em paz! Leve toda a sua alegria para o céu”, comentou um internauta. “Muito triste. Descanse em paz. Vamos sempre lembrar do seu jeito alegre. Sempre foi um ótimo vizinho, tratando todos bem”, disse outro.