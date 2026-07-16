Corretor de imóveis Cleber Luiz, que morreu durante treino em academia (Reprodução/Instagram de Cleber de Aquino)\nA morte do corretor de imóveis Cleber Luiz Thomaz de Aquino, que passou mal enquanto treinava em uma academia de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, causou comoção entre colegas de profissão, amigos e frequentadores do estabelecimento. Nas homenagens, ele foi lembrado como um profissional ético e dedicado.\nO caso acomteceu na última terça-feira (14). Nas redes sociais, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO) lamentou a morte do profissional.\n"Neste momento de dor, expressamos nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto a todos", manifestou o conselho.\n-WEBSTORIES: Corretor de imóveis passa mal e morre dentro de academia enquanto fazia atividade física (1.3433469)