A corretora de imóveis Edilamar Ferreira Vilarinho morreu nesta terça-feira (21) em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.\nA profissional de 66 anos de idade trabalhava na Agência Aldeia do Vale, na qual atuava como corretora na venda de casas e terrenos no condomínio horizontal localizado na região leste da capital.\nEstudante de odontologia de 19 anos morre após complicações causadas por encefalite autoimune rara\nVeja quem era cantor gospel que morreu aos 41 anos em Goiânia\nVeterinário que morreu após cair do cavalo ao ser atingido por gado durante vaquejada era 'alegre, generoso e exemplar'\nNas redes sociais, colegas de profissão de Edilamar lamentaram a sua morte e exaltaram sua dedicação ao trabalho.\n“Meus sentimentos a família! Ela era muito querida, excelente profissional!”