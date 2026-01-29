A família da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, acredita que o assassino confesso dela, Cleber Rosa de Oliveira, síndico do prédio em que ela morava, premeditou o crime. “Durante um ano, ele expôs a Daiane. Inventou muita mentira sobre ela”, afirma Fernanda Alves, irmã de Daiane.\nFernanda deu como exemplo a assembleia que ocorreu no prédio em agosto de 2025. Na ocasião, a maioria dos moradores votou pela expulsão da corretora do condomínio. Entretanto, ela entrou com uma ação na Justiça alegando irregularidades na convocação da assembleia e ausência de direito de defesa. Em resposta, o Judiciário suspendeu os efeitos da decisão. “Depois dessa assembleia, ele ficou quieto. Parou de atacar. Parou de aplicar multa indevida. Ele estava planejando. Estava se preparando para, no momento certo, ele pegar ela e fazer o que ele fez”, avalia.