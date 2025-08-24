Delegado Rafael Pareja à esquerda e homenagem da Polícia Civil à direita (Reprodução/Instagram Rafael Pareja e Polícia Civil)\nPolíticos e autoridades de Goiás prestaram homenagens ao delegado Rafael Pareja que morreu neste domingo (24). Ele foi descrito como um profissional dedicado que fará falta à corporação e à sociedade (veja abaixo). Pareja passou mal enquanto jogava beach tennis em Luziânia, segundo a assessoria da Polícia Civil. Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas.\nA PC informou ao POPULAR que o delegado chegou a ser socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da Cidade. As equipes tentaram reanimá-lo por mais de 40 minutos, mas sem sucesso.\nRecebi com tristeza a notícia do falecimento do jovem delegado Rafael Pareja. Rafael foi um profissional dedicado que honrava a Polícia Civil de Goiás com seu próprio compromisso e trabalho. Sua partida precoce entristece seus colegas de corporação e toda a sociedade goiana. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos e a todos os integrantes da Polícia Civil, desejando que encontrem conforto, publicou o vice-governador do estado, Daniel Vilela.