A morte da cirurgiã-dentista Nivea Maria Papacosta do Amaral gerou comoção nas redes sociais e, especialmente, na cidade de Firminópolis, na região sudeste de Goiás. Ela atuava nas áreas de clínica geral, ortodontia e odontopediatria também em Goiânia e Paraúna.\nA causa da morte, que ocorreu nesta terça-feira (13), não foi divulgada. Em nota, a Prefeitura de Firminópolis lamentou a morte da dentista: “Sua partida deixa um vazio imenso e uma lembrança marcada pelo carinho, respeito e dedicação".\nNivea foi descrita por pacientes e amigos como uma pessoa gentil e uma profissional cuidadosa. A mãe de uma paciente comentou em uma foto da dentista com a filha dela e mencionou o afeto recíproco que sentia.\nSe eu soubesse que esse seria nosso último encontro, teria te abraçado mais forte e te agradecido mais pelo seu carinho e atenção com a nossa Ana Laura. Mas essa foto foi uma despedida muito linda, onde você fez questão de ir ver o presente dela pessoalmente, mesmo com os outros pacientes esperando. Obrigada por tudo e por tanto! Sentiremos saudades!”, lamentou.