-Vídeo dentista Lorena (1.3319437)\nA morte da cirurgiã dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, segue gerando bastante comoção nas redes sociais. Amigos e familiares fizeram diversas publicações lamentando o caso e destacando as qualidades da profissional. Em uma delas, o amigo de Lorena, Carlos Martinz, enfatizou que ela era uma pessoa de luz (assista acima alguns registros de Lorena em seu perfil nas redes sociais).\nÉ assim que quero guardar você na minha memória: linda, cheia de vida, sempre levando uma palavra positiva para iluminar quem estivesse por perto. Te amo eternamente. Uma pessoa leve, de um coração imenso, que espalhava luz por onde passava", compartilhou Carlos.\nOutros internautas também comentaram no perfil de Lorena manifestando solidariedade e pesar. "Lorena, sua beleza e bondade serão para sempre lembrados"; "Excelente profissional e ser humano"; "Deus lhe receba com toda a paz e carinho que você merece"; e "Ainda sem acreditar, porém, com o coração cheio de boas lembranças e de tudo que me ensinou" foram algumas das reações.