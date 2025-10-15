Dalcimar Rodrigues da Silva, que morreu aos 55 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nO médico que realizou a colonoscopia na diarista Dalcimar Rodrigues da Silva, de 55 anos, foi afastado das funções para apuração dos fatos. A informação foi enviada ao POPULAR pelo Ministério da Saúde e confirmada pela reportagem com a Clínica Cemed, em Aparecida de Goiânia, onde o exame foi feito. Dalcimar teve o intestino perfurado e morreu dois depois do procedimento.\nSegundo a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), o médico em questão é vinculado ao Programa Agora Tem Especialistas, do órgão federal. A SMS também disse que pediu que a clínica suspendesse a agenda do profissional até uma nova determinação. O Ministério da Saúde ainda esclareceu que os médicos do programa são selecionados via edital e possuem registro ativo (leia as notas na íntegra ao final da reportagem).