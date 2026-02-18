Albertina Melchiades da Silva e Souza, conhecida como Dona Albertina do Cartório, morreu na segunda-feira (16), em Itapaci, na região central do estado. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nA Prefeitura de Itapaci lamentou a morte de Albertina Melchiades em uma nota publicada nas redes sociais. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar essa irreparável perda", diz trecho da nota.\nMorre o oftalmologista Rubens Bartoldi Costa, em Iporá\nFuncionário de empresa de ônibus morre após veículo cair sobre ele\nFilha de mulher morta após ter o corpo incendiado pelo ex-marido tentou apagar as chamas usando almofada, diz filho\nAlbertina Melchiades era a titular responsável pelo Cartório do 2º Ofício de Notas, Títulos, Documentos e Protestos, que foi criado em agosto de 1968 na cidade de Itapaci.