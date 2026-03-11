O embaixador cultural e escritor Cristiano Luiz de Jesus, de 53 anos, morreu nesta terça-feira (10), em Caldas Novas, região sul de Goiás. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nCristiano Luiz escrevia poemas e crônicas em um blog na internet. Além disso, era membro da Academia Uberlandense de Letras e Artes e da Academia de Letras e Artes de Caldas Novas.\nNas redes sociais, a Academia de Letras de Caldas Novas postou uma nota lamentando a morte de Cristiano Luiz. “Homem de fé, cultura e dedicação à comunidade, deixa um legado de compromisso com as letras, a espiritualidade e o serviço ao próximo”, diz trecho do comunicado (leia a nota na íntegra abaixo).\nNota de pesar da Academia de Letras de Caldas Novas\n“A Academia de Letras e Artes de Caldas Novas (ALACAN) manifesta profundo pesar pelo falecimento do acadêmico Cristiano Luiz de Jesus.