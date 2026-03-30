Amigos e familiares prestaram homenagens a Bruno Beze, que não resistiu aos múltiplos ferimentos após colisão entre moto e carro (Arquivo pessoal/Gabriel Rodrigues)\nA morte de Bruno Ferreira Beze em um acidente na GO-010, em Bonfinópolis, causou comoção entre amigos e familiares do empresário. Ele foi lembrado como uma pessoa carismática e de forte presença entre os amigos.\nEra um cara que sabia chegar e sair de qualquer lugar com o coração. Sempre aconselhava as pessoas, levava para o bom caminho e estava próximo de Deus”, relatou o amigo Gabriel Rodrigues.\nOutro amigo, Victor Antunes, também prestou homenagem e ressaltou a personalidade de Bruno.\nEra um exemplo de pessoa, amigo e bom filho. Tinha uma energia positiva e fazia diferença aonde chegava. Vai deixar um vazio enorme, mas também muitos ensinamentos e memórias de alegria”, afirmou.