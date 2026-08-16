A profissional era reconhecida pelo carinho no atendimento, postura firme diante dos desafios da urgência e atenção dedicada aos pacientes. (Reprodução/ Redes Sociais)\nA morte da enfermeira Maristela Magalhães Aires, de 38 anos, neste sábado (15), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, causou comoção nas redes sociais. A profissional era reconhecida pelo carinho no atendimento, postura firme diante dos desafios da urgência e atenção dedicada aos pacientes. Ela atuava no Pronto-Socorro Vila São João, no município, e no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Setor Vila Nova.\nAo POPULAR, um ex-colega de trabalho contou que a causa da morte de Maristela foram problemas cardíacos. Ele relembrou a atuação dela como gestora do Cais do Jardim Guanabara, em Goiânia, destacando sua generosidade, receptividade e atenção no convívio diário.