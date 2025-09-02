Engenheiro Nercival Soares Neto na Chapada dos Veadeiros. (Reprodução/Instagram Nercival Neto)\nA morte de Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, de 31 anos, conhecido como Neto, gerou comoção entre amigos, familiares e internautas. O engenheiro ambiental estava passando o final de semana com amigos em uma casa no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal, quando passou mal no último sábado (30). Segundo Thaynara Andrade, amiga do engenheiro, ele estava feliz e morreu no lugar que amava junto de pessoas que amava.\nEle morreu no lugar que ele amava, com as pessoas que ele amava. O tempo inteiro ele agradecia para a gente ter deixado ele ir para lá e morreu feliz. Deus tenha um ótimo lugar para ele ir lá", disse.\nConforme a amiga, Neto era saudável, ativo e durante o passeio estava bem o tempo todo. O engenheiro era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).