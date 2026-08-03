"Foi uma perda extremamente lamentável para o desporto universitário e para a comunidade acadêmica", diz amigo (Arquivo pessoal/ Lusimar Santos)\nA morte precoce de Dyogo Carneiro do Carmo, de 23 anos, estudante e atleta da Universidade Estadual de Goiás (UEG), gerou uma onda de comoção entre colegas e na comunidade esportiva neste final de semana. O jovem teve complicações de uma dissecção aguda da aorta, uma condição rara. A Associação Atlética Acadêmica de Educação Física (A.A.A.E.F.) Hipertensa, da qual Dyogo foi presidente, lamentou a perda ressaltando que ele era um exemplo dentro e fora das quadras.\nMais do que um grande atleta e gestor, Dyogo foi um exemplo de paixão, liderança e dedicação à Hipertensa. Seu legado, sua entrega e o seu amor por esta camisa jamais serão esquecidos", destacou a agremiação em postagem oficial.