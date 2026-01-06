Estudante Clara Martins Ribeiro morre aos 19 anos (Divulgação / UniEVANGÉLICA)\nA morte da estudante de medicina Clara Martins Ribeiro, de 19 anos, causou comoção em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ela estava no 2º período do curso ministrado na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).\nA jovem morreu na segunda-feira (5), mas a causa da morte não foi divulgada. O POPULAR apurou que ela chegou a ser internada, mas não resistiu.\nNas redes sociais, a universidade mencionou que Clara deixa “sua marca na trajetória acadêmica e na convivência com aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada, sendo lembrada por sua dedicação e presença entre nós”.\nNos comentários, amigos e também colegas da Turma XXXIII prestaram suas homenagens.\n"Vá em paz Clarinha 🖤”, disse um amigo.