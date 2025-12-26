A morte de Cesar Augusto Nascimento Siqueira, de 33 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar, obesidade mórbida e hipertensão arterial sistêmica gerou comoção nas redes sociais. Ele era aluno do curso técnico em enfermagem, do Instituto Federal de Goiás (IFG) e conhecido em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, por sua atuação como presidente voluntário da ‘Associação Vida Nova’, entidade dedicada a usuários de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).\nAo POPULAR, José Aureliano, irmão mais velho de César, o descreveu como uma pessoa empenhada em ajudar os outros. "Ele amava muito a toda a família e todos os amigos e ajudava muitas pessoas. Todo mundo gostava dele e ele corria muito atrás para ajudar os outros, sabe? Tinha muitos contatos”, contou.\nSegundo conta o irmão, Cesar lutava contra a obesidade desde a infância e já passou por duas cirurgias bariátricas. Ele morreu morreu na quarta-feira (24), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goiânia. Antes de falecer, Cesa se queixou de fortes dores no estômago e no corpo, informou o irmão.