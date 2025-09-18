O assassinato de Ruy Ferraz, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, repete o padrão de outros atentados ocorridos naquele Estado nos últimos anos, afirmam especialistas em segurança pública ouvidos pela reportagem da Folha de S.Paulo. O crime ocorreu na segunda-feira (15), em Praia Grande, no litoral paulista. Ruy sofreu tiros de fuzil no meio de uma avenida. Depois, os suspeitos abandonaram o veículo utilizado no homicídio.\n“É um padrão de organização e confiança observado em outros casos recentes”, diz Leonardo Carvalho, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele cita as mortes de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário que tinha delatado integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, líder da facção que virou desafeto por suposto envolvimento no assassinato de dois membros.