A jovem Ysabella Maria Matos dos Santos, de 22 anos, morreu vítima de encefalite autoimune e NORSE, decorrente de uma inflamação causada pelo lúpus, neste domingo (11). A jovem era estudante de Relações Públicas na UFG e filha da conselheira de Saúde Rosália Pereira Matos.
Em nota divulgada nas redes sociais, o Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) lamentou a morte da jovem. "É com imensa consternação que o Conselho Estadual de Saúde de Goiás (CES-GO) recebe a notícia do falecimento de Ysabella Maria Matos dos Santos, filha da conselheira Rosália Pereira Matos. O CES-GO expressa sua total solidariedade e carinho à conselheira Rosália e a todas as pessoas da família Matos e Santos", diz trecho da nota.