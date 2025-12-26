Sarah Roque já estava casada há quase dois anos e morava em Nova Glória (Reprodução/ Instagram Sarah Roque e Acervo Pessoal/ Eliane Rodrigues)\nSarah Roque, de 22 anos, morreu de embolia pulmonar em Ceres, na região central de Goiás. A jovem sentiu fortes dores há cerca de 15 dias e achou que não era nada, mas após procurar a unidade de saúde, foi internada. Ela era filha de um empresário local, e o seu falecimento gerou comoção nas redes sociais.\nAo POPULAR, Eliane Rodrigues Lopes, tia de Sarah Roque, contou que a jovem era muito alegre, comunicativa e sempre dava atenção para todos.\nEla era muito jovem e sempre mandava mensagem. Gostava muito de estar junto da família e comemorar. Tinha sempre a preocupação em celebrar o aniversário de todos', afirmou a tia.\n-Morte de filha de empresário de Ceres gera comoção nas redes sociais (1.3354475)