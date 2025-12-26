O filho do presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Goiás (ADPEGO), Waldson de Paula Ribeiro, morreu em Goiânia, na quarta-feira (24). Notícia gerou comoção nas redes sociais. O corpo de Waldson de Paula Ribeiro Júnior foi velado e sepultado no Cemitério Parque Memorial, na capital, na quinta-feira (25). A causa da morte não foi divulgada pela família.\nAs demais associações que representam os policiais no estado publicaram notas de pesar e condolências no Instagram.\nNesse momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos", publicou o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol).\nCaiado lamenta mortes de PMs em acidente em rodovia de Goiás\nMorte de radialista de Anápolis gera comoção\nGalvão Bueno passa mal na noite de Natal e é hospitalizado