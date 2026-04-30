Morreu o fisioterapeuta Alecio Alves Macedo Fonseca, de 43 anos, que atuava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, causando comoção nas redes sociais. Por meio de nota, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), que administra a unidade de saúde, lamentou a perda e destacou seu “profissionalismo, dedicação e cuidado humanizado com os pacientes”. A causa da morte e informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.\nSua partida deixa uma lacuna imensurável entre colegas, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele”, diz um trecho da nota.\nConforme o Idtech, a esposa do fisioterapeuta também atua no CTI do HGG, como técnica de enfermagem. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos (...), desejando força e conforto diante dessa perda”, acrescentou o instituto.