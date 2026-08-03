-POP_Fisioterapeuta_030826 (1.3440519)\nA morte da fisioterapeuta Larissa da Mata Silva, de 30 anos, que morava em Goiânia, causou comoção nas redes sociais. Larissa que também era professora universitária, morreu neste domingo (2), conforme informações divulgadas pela família nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.\nNas redes sociais, a amiga da fisioterapeuta, Ketlyn, publicou uma homenagem a Larissa, dizendo que o destino as uniu.\nNão acredito que to escrevendo uma despedida. Meu coração tá com um milhão de buracos. Eu pude escolher uma irmã. O destino nos uniu, nos protegeu, e apesar de sermos tão opostas éramos complementares. Perdi minha melhor amiga. Minha irmã”, desabafou.\nJá o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 19ª Região (Crefito-19) manifestou, por meio de uma nota, pesar pela morte de Larissa, reconhecendo e agradecendo a dedicação, ética e compromisso que ela tinha no exercício da fisioterapia e da docência (confira a nota na íntegra ao fim do texto).