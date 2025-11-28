Morreu na última quarta-feira (26), no Cais Deputado João Natal, na Vila Nova, região central de Goiânia, Nanci Ellen Wendel, uma estadunidense de 71 anos. A idosa estava internada na unidade de saúde desde o dia 24 de novembro e não resistiu, após sofrer três paradas cardíacas. A morte ocorreu 12 dias após vir a público a informação de que ela teria supostamente sido abusada sexualmente e agredida.\nNão há informações confirmadas de quando a idosa teria chegado a Goiânia. Ela estava hospedada em um hotel localizado na região central da cidade, onde havia feito check-out (registro de saída) na segunda-feira (24), e estaria na capital para realizar um tratamento odontológico. Nanci teria começado a passar mal nesse mesmo dia, dentro do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, cerca de três horas antes do embarque de volta aos Estados Unidos. Ela foi atendida pelo serviço médico do aeroporto e encaminhada para uma unidade de saúde.