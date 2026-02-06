A morte do jogador de futebol amador Wallas Júnior Dourado dos Santos, de 23 anos, causou comoção entre amigos e autoridades nas redes sociais. Segundo familiares, o jovem, que morava em Iaciara, no centro goiano, morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava em Arapoema, no Tocantins, nesta sexta-feira (6).\nEm entrevista ao POPULAR, o irmão, Werick Geovanny, contou que Wallas era oficial de rede de telecomunicações e estava no estado tocantinense a trabalho, fazendo manutenção e construção de redes.\nEra um garoto alegre, sorridente, gostava muito de jogar bola e era querido por todos”, descreveu Werick. De acordo com ele, embora o irmão trabalhasse viajando, ele sempre voltava para casa.\nFuncionário terceirizado da Equatorial morre carbonizado após sofrer choque em Aparecida de Goiânia