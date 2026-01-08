A morte do jovem Luiz Fernando Camargo Gomes, de 18 anos, após permanecer 11 dias internado após sofrer um acidente de moto em Jaraguá, no centro goiano, gerou grande comoção nas redes sociais. Conhecido como Gordo, ele foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, no dia 29 de dezembro, onde permaneceu internado desde então, informou o amigo dele, Deivid Gabriel, ao POPULAR.\nConforme Deivid, Luiz Fernando trabalhava fazendo entregas quando foi atingido por um veículo em Jaraguá, no centro goiano, no dia 28. “Infelizmente um carro fez uma conversão errada e ele acabou colidindo com este carro”, relatou ele.\nSegundo ele, o amigo sofreu traumatismo craniano e uma perfuração no pulmão. Luiz Fernando morreu nesta quarta-feira (7).\nEle passou alguns dias na UTI lutando pela vida, mas infelizmente não resistiu”, lamentou ele.