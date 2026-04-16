Lucas Gomes da Fonseca (Reprodução / Instagram de Lucas Gomes)\nA morte do jovem Lucas Gomes da Fonseca, de 23 anos, causou comoção nas redes sociais. Uma publicação da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) Jovem de Iacaria informou nas redes sociais que Lucas deixou marcas profundas na instituição. O grupo de fanfarra da cidade disse que perdeu um companheiro. A causa da morte dele não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.\n“Será lembrado por sua alegria, generosidade e vontade de fazer o bem. Sua presença iluminava os dias e seu sorriso viverá para sempre em nossas memórias”, escreveu a Faeg em parte da nota publicada na quarta-feira (15).\nOutra parte da nota diz que o jovem fará muita falta, mas que as lembranças serão eternas nos corações. “A saudade será grande, mas o carinho e os momentos vividos permanecerão eternamente em nossos corações. Descanse em paz.”