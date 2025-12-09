A morte da jovem Geovana Alves de Jesus, de 22 anos, causou uma grande comoção na comunidade de Novo Brasil, na região oeste do estado. A jovem era filha da missionária evangélica Lídia Luciano.\nA causa da morte não foi divulgada pela família. A jovem morreu nesta segunda-feira (8) e o velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Madureira de Novo Brasil.\nNas redes sociais, amigos e conhecidos de Geovana lamentaram a sua morte.\n“JoJo, agora você está com nosso Deus. Amei conhecer você. Que Deus venha confortar toda a família e amigos. Você vai fazer falta para todos nós”, disse uma amiga nas redes sociais.\n“Que Deus dê um bom lugar a ela e conforte todos os familiares e amigos. Descanse em paz, amiga! Sentirei sua falta!”, disse uma conhecida.\n“Que tristeza, Deus te receba de braços abertos”, disse uma amiga.