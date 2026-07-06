Ana Júlia antes e depois do AVC (Reprodução/Instagram de Mônica Servato)\nA morte da jovem Ana Júlia Servato Cardoso, de 20 anos, que desde 2024 lutava contra as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), comoveu as redes sociais. O caso aconteceu em Itumbiara, no sul goiano. Após o acontecido, amigos, médicos e demais pessoas que acompanharam a trajetória da família prestaram suas últimas homenagens.\nVeja abaixo algumas das postagens feitas por internautas:\n"Hoje o Papai do Céu recebeu mais um anjinho. Que você seja recebida com muito amor".\n"Tive o prazer de conhecer a menina mais doce do mundo! Ana Júlia, ou 'prima', como você dizia, você é luz, força e resiliência. Descanse em paz. Você é muito amada e para sempre será!".\nJovem morre após quase dois anos lutando contra sequelas de um AVC