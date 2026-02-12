A morte da maquiadora Yara Monteiro após o parto do segundo filho gerou comoção em Anápolis, no centro goiano. O caso aconteceu nessa quarta-feira (11). Conforme apurado pela repórter do g1 Yanca Cristina, Yara teve uma eclâmpsia e não resistiu. Uma foto de despedida foi publicada no perfil da profissional nas redes sociais. A imagem mostra Yara e o marido segurando o filho recém-nascido Antônio Miguel.\nMeus filhinhos, tive que partir e deixar vocês com o papai, titias e avós. Sem falar nos amiguinhos que vão ajudar o papai. Acredito que minha missão tenha sido cumprida. Amo vocês. Até breve! Que Deus preparou um lugar especial para mim, do ladinho dele!", diz a legenda da postagem.\nO velório de Yara acontece desde as 21h dessa quarta-feira na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Maracanã, também em Anápolis. Detalhes do enterro não foram divulgados.