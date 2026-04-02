Matheus Vieira Braga Mattos, morre aos 31 anos (Reprodução / Redes sociais)\nA morte do médico Matheus Vieira Braga Mattos, de 31 anos, que atuava em Goiás, causou comoção nas redes sociais. Com a especialidade em cirurgia geral, Matheus também atuava em Minas Gerais.\nO profissional morreu na quarta-feira (1). A causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, a esposa dele, a doutora Nathalia Marconi, desabafou: “Meu amor, pra sempre vou te amar!”. No perfil dos dois, havia declarações mútuas e diversas fotos juntos.\nO velório e sepultamento estão programados para sexta-feira (3), das 8h às 12h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.\nMatheus se formou em 2018, em Rio Verde, no sudoeste do estado, e atuou desde então no território goiano. Conforme dados do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), o médico tinha um registro de transferência provisória para trabalhar em Minas Gerais, que foi feito em 31 de janeiro deste ano, com validade até maio.