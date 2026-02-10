A morte de Maria Elis, de três anos, no último sábado (08), com suspeita de meningite, comoveu moradores de Anápolis e mobilizou autoridades de saúde, após a criança apresentar um quadro grave e precisar de atendimento intensivo.\nNascida em 25 de março de 2022, Maria Elis completaria mais um ano de vida no próximo mês. A perda inesperada abalou toda a comunidade escolar e gerou grande repercussão nas redes sociais.\nEm entrevista ao POPULAR, o tio da criança, Allan Klysman Alves, informou que os médicos suspeitam que a causa da morte tenha sido meningite. Segundo ele, Maria Elis apresentou um quadro grave e precisou de atendimento intensivo, com tentativa de transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).\nEla precisava ser transferida para uma UTI, mas não tinha vaga. Conseguiram uma vaga em outra cidade, porém a transferência teria que ser feita de helicóptero. Quando o helicóptero ficou disponível, não foi possível realizar o voo por causa da chuva na outra cidade. Ela piorou e precisaram entubá-la”, relatou.