Weslenny Rosa Lima tinha 9 anos e o irmão, de 8, está internado (Reprodução/TV Anhanguera)\nA morte de uma menina de 9 anos em Alto Horizonte, no norte de Goiás, investigada como suspeita de envenenamento, provocou forte comoção nas redes sociais. Além dela, o irmão de 8 anos, a mãe e o padrasto foram encaminhados para o hospital, segundo o delegado Sandro Leal. Mensagens de pesar, incredulidade e solidariedade à família se multiplicaram após a confirmação da morte de Weslenny Rosa Lima.\nEm publicações, moradores e internautas destacaram a convivência com a menina e manifestaram tristeza diante do ocorrido. “O meu Deus, estou nem acreditando que aconteceu isso com ela, estou chocado com o que aconteceu, uma menina educada, inteligente, meu coração está partindo”, escreveu um internauta.\nA escola onde a menina estudava divulgou uma nota de pesar e citou quem era Weslenny. “Uma criança muito querida, de sorriso fácil, que também alegrava os dias de todos no Espaço Crescer”, cita trecho da nota (veja íntegra ao final desta reportagem).