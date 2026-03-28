-Morte de menina em Alto Horizonte (1.3392073)\nA morte de uma menina de 9 anos em Alto Horizonte, no norte de Goiás, está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) como suspeita de envenenamento. Weslenny Rosa Lima, o irmão, a mãe deles e animais da família teriam passado mal após uma alimentação feita em casa. O irmão e a mãe foram levados e internados no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. O delegado Sandro Leal informou que pessoas que estavam no local foram ouvidas (veja vídeo acima).\nDois irmãos, uma menina de nove anos e um menino de oito, acabaram intoxicados possivelmente por veneno a partir de alimentos ingeridos na residência. Já foram requisitadas e realizadas perícias no local, recolhidos materiais na residência, apreendidos celulares e ouvidas as pessoas que estavam presentes”, pontuou o delegado.