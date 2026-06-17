Maria Fernanda Cândido da Rocha, de 2 anos. (Reprodução / Instagram)\nA morte de Maria Fernanda Cândido da Rocha, de apenas 2 anos, encontrada sem vida na quarta-feira (17) após desaparecer em uma fazenda na zona rural de Doverlândia, no sudoeste de Goiás, causou comoção em todo o estado. O caso mobilizou centenas de pessoas, entre familiares, voluntários e forças de segurança, que durante três dias mantiveram a esperança de encontrar a menina com vida.\nAo POPULAR, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) informou que ainda não há atualizações sobre as circunstâncias da morte de Maria Fernanda e que aguarda o laudo do IML. A Polícia Científica de Goiás informou à reportagem que o corpo foi liberado para os famíliares, mas que também aguarda o laudo para divulgar mais informações.\nEm nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Doverlândia afirmou que a partida da criança deixou “um vazio impossível de medir e uma tristeza compartilhada por toda a comunidade”. A administração municipal também prestou solidariedade aos familiares e amigos e destacou que Maria Fernanda deve ser lembrada “com o mesmo amor que despertou em todos que tiveram a felicidade de conviver com ela” (Veja a nota completa ao fim da matéria).