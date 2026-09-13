Entre uma partida e outra, compartilhava histórias, sorrisos e ensinamentos (Diomício Gomes / O Popular)\nA morte de Dionísio Sganzerla, aos 96 anos, gerou comoção entre frequentadores e funcionários do Goiânia Shopping. Conhecido por transformar a praça de alimentação do estabelecimento em um ponto de encontro para partidas de xadrez, o enxadrista morreu neste sábado (12). A informação foi confirmada pelo Goiânia Shopping, que relembrou a relação de Dionísio com o local. O velório aconteceu neste domingo (13), e o sepultamento está no Cemitério Vale da Paz, às 09h, na segunda-feira (14).\nEm uma publicação nas redes sociais, o shopping afirmou que Dionísio já não era apenas um visitante, mas parte da história do estabelecimento. Aos finais de semana, ele chegava ao local, colocava o crachá e ocupava seu espaço no chamado “Cantinho do Sr. Dionísio”.