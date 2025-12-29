O motociclista Maycol Frankye que morreu após se envolver em um acidente na BR-414, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), era considerado um homem exemplar e profissional. Nas redes sociais, colegas de Maycol Frankye lamentaram a sua morte.\n“Perdemos um líder, uma pessoa ímpar, um homem exemplar como pessoa e profissional. Sentiremos sua falta, Maycol”, disse uma colega.\n“Que Deus te receba Maycol! Muito triste essa notícia. Que Deus conforte sua família e seus filhos”, lamentou um conhecido.\nSegundo informações repassadas por Aline Failuce, o motociclista trabalhava como gerente de demanda médica há quase 10 anos e deixou a esposa, Patricia Almeida e três filhos.\nO acidente aconteceu neste domingo (28) por volta das 10h40, na altura do km 428, divisa entre Abadiânia e Anápolis, de acordo com a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pelo trecho.