O padre Joaquim Pinto Magalhães Filho, que atuou como pároco em Anápolis, no centro goiano, e marcou uma história de fé para os anapolinos, faleceu nesta sexta-feira (15), em Fortaleza, capital de Ceará, aos 74 anos.
Segundo a Diocese de Anápolis, o corpo foi velado em Fortaleza até as 11h deste sábado (16) e em seguida trasladado para Canindé (CE), sua cidade natal, onde será sepultado às 17h.
A Diocese de Anápolis e a Arquidiocese de Fortaleza divulgaram notas de pesar nas redes sociais, destacando a trajetória do sacerdote e pedindo orações. A Arquidiocese lembrou que a morte ocorreu no dia em que a Igreja Católica celebra a Assunção de Nossa Senhora.